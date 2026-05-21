Sex-Arbeiter um 640.000 Euro ausgebeutet? Prozess startet in Kärnten

Am Landesgericht Klagenfurt steht eine Verhandlung wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels an. Dem Beschuldigten wird die Ausbeutung von Sex-Arbeitern im großen Stil vorgeworfen.

Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Für den Angeklagten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt steht am Freitagmorgen eine weitere strafrechtliche Verhandlung an, bei der es um eine erhebliche Geldsumme geht. Im Zentrum des Verfahrens stehen Beträge in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

640.000 Euro abgenommen?

„Einem rumänischen Staatsangehörigen wird zur Last gelegt, mehrere Personen als Sex-Arbeiter ausgebeutet zu haben und ihnen diesbezüglich über einen längeren Zeitraum 640.000 Euro abgenommen zu haben. Neben dem Vergehen der Zuhälterei ist das Verbrechen des grenzüberschreitenden Prostitutionshandel angeklagt“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt.

Zeitrahmen von zweieinhalb Stunden

Für die gerichtliche Aufarbeitung der Vorwürfe ist ein Zeitrahmen von 9 bis 11:30 Uhr angesetzt. Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.