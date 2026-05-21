Ablenkung am Steuer führte zu schwerem Unfall auf der A2

Ein Ablenkungsmoment führte am Donnerstagmorgen auf der Südautobahn (A2) zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 25-jährige Autofahrerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 7:35 Uhr war ein 45-amerikanischer ungarischer Staatsbürger mit seinem Pkw auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Nach eigenen Angaben war der Lenker kurz abgelenkt und übersah deshalb eine vor ihm stehende Fahrzeugkolonne. Obwohl er sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte er den Aufprall in das Heck des stehenden Wagens einer 25-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land nicht mehr verhindern – wir haben berichtet.

Negative Alkotests

Die junge Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die herbeigerufene Polizei führte bei beiden Lenkern einen Alkotest durch, der jeweils negativ verlief. Für die Absicherung und Aufräumarbeiten standen die Freiwilligen Feuerwehren Krumpendorf und Pörtschach mit insgesamt zehn Einsatzkräften im Einsatz.