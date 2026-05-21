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/ ©SWV Wien/Vicky Posch
Das Bild auf 5min.at zeigt Bernd Hinteregger.
Bernd Hinteregger bereichert ab sofort den Aufsichtsrat der Kärntner Messen mit seiner langjährigen Erfahrung als Hotelier und Unternehmer.
Kärnten
21/05/2026
Neue Position

Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger verstärkt Kärntner Messen

Der Kärntner Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger wechselt in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen. Er folgt auf Corinna Smrecnik, die in den Lakeside Park wechselt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Der Kärntner Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger wurde neu in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen bestellt. In dieser Funktion folgt Hinteregger auf Corinna Smrecnik. Diese wechselt wiederum in den Aufsichtsrat des Lakeside Park, um dort Aufgaben an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtentwicklung zu übernehmen. Hinteregger ist seit über 20 Jahren Unternehmer. Insgesamt hat er zwölf Hotels saniert. Heute besitzt und betreibt er vier Tourismusbetriebe in Österreich.

Expertise soll Standort stärken

Zu dieser Personalentscheidung äußerte sich auch der Klagenfurter SPÖ-Bezirksparteivorsitzende und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch: „Herzliche Gratulation an Bernd Hinteregger zur Bestellung in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen. […] Seine Expertise wird die Zukunftsfähigkeit dieses zentralen Standortfaktors weiter stärken“.

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