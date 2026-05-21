Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger verstärkt Kärntner Messen

Der Kärntner Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger wechselt in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen. Er folgt auf Corinna Smrecnik, die in den Lakeside Park wechselt.

Der Kärntner Tourismusunternehmer Bernd Hinteregger wurde neu in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen bestellt. In dieser Funktion folgt Hinteregger auf Corinna Smrecnik. Diese wechselt wiederum in den Aufsichtsrat des Lakeside Park, um dort Aufgaben an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtentwicklung zu übernehmen. Hinteregger ist seit über 20 Jahren Unternehmer. Insgesamt hat er zwölf Hotels saniert. Heute besitzt und betreibt er vier Tourismusbetriebe in Österreich.

Expertise soll Standort stärken

Zu dieser Personalentscheidung äußerte sich auch der Klagenfurter SPÖ-Bezirksparteivorsitzende und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch: „Herzliche Gratulation an Bernd Hinteregger zur Bestellung in den Aufsichtsrat der Kärntner Messen. […] Seine Expertise wird die Zukunftsfähigkeit dieses zentralen Standortfaktors weiter stärken“.