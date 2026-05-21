15 Jahre Haft nach Brandanschlag beim Schachspiel in Kärnten

Wegen achtfachen Mordversuchs und Brandstiftung wurde ein 54-jähriger Mann in Klagenfurt zu 15 Jahren Haft verurteilt. Er hatte im September den Fluchtweg eines Raumes mit Benzin blockiert und das Zimmer in Brand gesteckt.

Ein Streit beim geselligen Beisammensein eskalierte völlig: Weil ein Anwesender den Alkoholkonsum des Angeklagten kritisierte, besorgte dieser gezielt 13,5 Liter Superbenzin sowie ein Feuerzeug. Zurück am Tatort verschüttete er den Treibstoff im Türbereich und entzündete eine 7,5 Quadratmeter große Lacke. Den acht Männern im Raum wurde somit der einzige reguläre Fluchtweg abgeschnitten.

„Narben werden ein Leben lang bleiben“

Dass die Tragödie nicht noch größere Ausmaße annahm, ist dem mutigen Einschreiten eines Opfers zu verdanken, das den Benzinkanister geistesgegenwärtig ins Freie brachte. Die verbleibenden Männer retteten sich durch Fenster und Flammen. Dennoch erlitten zwei Personen schwerste Verbrennungen zweiten und dritten Grades. „Die großflächigen Narben werden ein Leben lang bleiben“, hieß es im Prozessverlauf über die Folgen. Ohne rasche medizinische Hilfe wären die Verletzten gestorben. Staatsanwältin Anna Kanduth plädierte auf versuchten Mord und verwies auf den rechtlich ausreichenden bedingten Vorsatz, wie aus einem Bericht des „ORF“ hervorgeht: „Es reicht, dass ich es ernsthaft für möglich halte, und mich damit abfinde, es in Kauf nehme, dass Personen in dem Raum sterben.“

Sechs Geschworene sahen Mordversuch bestätigt

Die Verteidigung hingegen betonte, der voll zurechnungsfähige Angeklagte habe die tödliche Gefahr unterschätzt. Er habe geglaubt, das Feuer würde von alleine erlöschen und niemanden treffen. Die Geschworenen folgten dieser Argumentation mehrheitlich nicht: Mit 6:2 Stimmen bejahten sie den Mordversuch, die Brandstiftung wurde einstimmig angenommen. Mildernd wirkten das Teilgeständnis und die bisherige Unbescholtenheit, während das Zusammentreffen von neun Verbrechen erschwerend ins Gewicht fiel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.