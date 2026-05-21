25 Jahre „Kärnten läuft“: Jubiläum mit 10.000 Personen erwartet

Vom 28. bis 30. August wird Kärnten erneut zum Zentrum des Laufsports. Das Event „Kärnten läuft“ feiert sein 25-jähriges Jubiläum und hat sich von bescheidenen Anfängen zu einem Großereignis entwickelt. „Eine 25-jährige Erfolgsgeschichte, die mit 1.000 Läuferinnen und Läufern begann und heuer im August 10.000 Sportbegeisterte an den Start bringen wird“, fasste Initiator Michael Kummerer bei der Pressekonferenz am Wörthersee zusammen.

Große Bedeutung für Sport und Gesellschaft

Das Programm umfasst zehn verschiedene Laufveranstaltungen – darunter den Wörthersee Halbmarathon – sowie eine dreitägige Sport EXPO mit 20 Ausstellern, die rund 25.000 Besucher anziehen soll. Sportreferent LH Daniel Fellner unterstrich den gesellschaftlichen Wert der Veranstaltung: „Kärnten Läuft hat nachhaltige Begeisterung fürs Laufen ausgelöst, bringt Kinder und junge Menschen zum Laufen und liefert Bilder einer großartigen Naturkulisse in die Welt – Schon alleine von den tausenden Social Media-Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kärnten Läuft verbindet Breiten- und Spitzensport und hat sich im Laufe der Jahre für Menschen aller Alters- und Berufsgruppen etabliert“. Landessportdirektor Arno Arthofer ergänzte, dass es dem Team gelungen sei, Menschen von Kindesbeinen an zu regelmäßigem Sport zu animieren. „Wir leben hier in einem paradiesischem Outdoor Fitnesscenter, das auch die Gäste begeistert“, so Arthofer. Auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider hob die Motivationskraft hervor und betonte seine persönliche Bindung: „Diese 25 Jahre ‚Kärnten Läuft‘, sind Teil meines Lebens“.

Starker Impuls für den Tourismus

Neben dem sportlichen Aspekt ist die Veranstaltung ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Sie generiert 25.000 Nächtigungen und eine Wertschöpfung von fünf Millionen Euro durch die 10.000 Aktiven aus 35 Nationen. Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig betonte: „Es ist hier durch harte und konsequente Arbeit von Michael Kummerer und seinem Team eine der bekanntesten sport-touristischen Marken entstanden. „Kärnten Läuft“ steht für eine besondere Kombination aus Laufen und See-Erlebnis, die Menschen in Kärnten vorfinden“. Eine Neuerung betrifft die Einbindung der Koralmbahn durch den „Area Süd Marathon“, eine Kooperation mit der Stadt Graz. „Wir bringen uns gegenseitig weiter, Regionen wachsen gemeinsam und die Initiativen innerhalb dieser Regionen werden durch gemeinsames Engagement groß“, erklärte Schuschnig zu dem zweistufigen Bewerb (30.08. und 11.10.2026). Laut Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner hat die ständige Weiterentwicklung des Events die touristische Wertschöpfung spürbar gehoben. Die Bewerbung in Ländern wie Italien, Slowenien, Deutschland und Tschechien richte die Aufmerksamkeit gezielt auf die Naturkulisse, wodurch Wettkämpfe optimal mit Kurzurlauben verbunden würden.