Große Trauer: Kärntner Pädagogin (86) nach schwerer Krankheit verstorben

Die ehemalige Fachlehrerin der LFS Eberndorf verstarb im Alter von 86 Jahren. Sie prägte über viele Jahre die landwirtschaftliche Ausbildung zahlreicher Schülerinnen und Schüler.

Kärnten trauert um eine prägende Persönlichkeit der landwirtschaftlichen Ausbildung: Herta Sowak ist am 12. Mai im Alter von 86 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Über viele Jahre hinweg gestaltete die ehemalige Fachlehrerin der Landwirtschaftlichen Fachschule Eberndorf den Lebens- und Bildungsweg zahlreicher Schülerinnen und Schüler in Kärnten aktiv mit.

Familie im Mittelpunkt

Ihre berufliche Laufbahn basierte auf einer soliden Ausbildung, die nach einer praktischen Tätigkeit in Grafenstein und der Matura in Wels mit dem pädagogischen Studium in Wien ihren Anfang nahm. Auch abseits des Klassenzimmers galt sie als ausgesprochen warmherzig und fürsorglich. Die enge und liebevolle Bindung zu ihrer Familie stand dabei stets im Mittelpunkt, wie ihr Sohn Friedrich Sowak, Revisionsdirektor in Klagenfurt, bewegt in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ schilderte.

Gesundheitliche Rückschläge

Die letzten Lebensjahre der Pädagogin waren zunehmend von gesundheitlichen Rückschlägen gezeichnet. Seit der Corona-Pandemie war ihre Gesundheit stark beeinträchtigt, weshalb sie zuletzt auf Pflege angewiesen war. Der Trauergottesdienst fand in der Kirche Maria am Berg in Eberndorf statt.