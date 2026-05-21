Kärnten beschließt neue Risikowolfsverordnung mit längerer Laufzeit

Die Kärntner Landesregierung verlängert die Risikowolfsverordnung auf drei Jahre. Neben dem dreistufigen System zur Entnahme erhält nun auch das wissenschaftliche Wolfsmonitoring eine verbindliche rechtliche Grundlage.

Die Kärntner Landesregierung hat die Verlängerung der ausgelaufenen Risikowolfsverordnung beschlossen. Wie Jagdreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber informiert, wurde die Geltungsdauer der Maßnahme von zwei auf drei Jahre ausgeweitet. Basis dafür ist die jüngste Novelle des Kärntner Jagdgesetzes, die eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erlaubt.

Rechtliche Basis für Wolfsmonitoring

Eine wesentliche Neuerung ist die Verankerung des Wolfsmonitorings im Gesetz. Die seit 2021 gelebte Praxis – inklusive Rissbegutachtungen und genetischer Proben bei Abschüssen in Kooperation mit der Vetmeduni Wien – erhält damit eine verbindliche rechtliche Grundlage zur regelmäßigen Überprüfung des Erhaltungszustandes der Wölfe. „Wir geben unserer bewährten Praxis damit eine rechtliche Verbindlichkeit. Das schafft Rechtssicherheit und unterstreicht, dass unsere Maßnahmen auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage stehen“, erklärt Gruber.

Das dreistufige System bleibt aufrecht

An den bestehenden Regeln für das Vorgehen bei sogenannten Risikowölfen ändert sich nichts. Das Verfahren sieht weiterhin drei Stufen vor, wenn sich ein Tier wiederholt im Umkreis von weniger als 200 Metern zu vom Menschen genutzten Gebäuden, Stallungen, Weiden oder Fütterungsanlagen aufhält:

Erste Vergrämung: Einsatz optischer oder akustischer Signale. Zweite Vergrämung: Erneute Signale oder ein Schreckschuss durch die Jägerschaft. Letale Entnahme: Bleiben die ersten Schritte erfolglos, darf das Tier mit einer Jagdwaffe erlegt werden. Dies muss innerhalb von vier Wochen und in einem Radius von zehn Kilometern um den Ort der letzten Vergrämung geschehen.

Sämtliche Maßnahmen müssen verpflichtend über die Plattform der Kärntner Jägerschaft gemeldet und im Anschluss behördlich überprüft werden. Laut Gruber verdeutlichen über 780 Vergrämungsmeldungen seit dem Jahr 2022 die Notwendigkeit dieser Handhabe im Siedlungsraum.

Fokus auf Schutz im ländlichen Raum

Der Jagdreferent sieht das Bundesland in einer Vorreiterrolle: „Kärnten ist Vorreiter beim Wolfsmanagement und geht seinen Weg konsequent weiter. Unsere Risikowolfsverordnung ist ein funktionierendes Schutzinstrument und gilt mittlerweile als Blaupause für andere Bundesländer“, betont Gruber. Zentrales Ziel der Verordnung bleibe jedenfalls der Schutz der Bevölkerung und der Nutztiere. Zum Abschluss hielt er fest: „Mit der neuen Risikowolfsverordnung schützen wir weiterhin Menschen und Nutztiere im Rahmen eines bewährten, europarechtlich abgesicherten Vorgehens. Wir stehen damit an der Seite der Landwirtschaft und der Bevölkerung im ländlichen Raum, die täglich mit der Realität des Wolfes konfrontiert ist“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert