Unfall in Kärnten: Alkoholisierter Motorradfahrer fuhr auf Lkw auf

Unfall auf der A11: Ein alkoholisierter Motorradfahrer (55) prallte bei Winkl gegen ein Stauende. Er wurde per Hubschrauber Christophorus 11 ins LKH Villach geflogen.

Auf der A11 Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien kam es gegenDonnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr war ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland auf der Höhe von Winkl unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache das Ende eines Staus übersah. Der Mann prallte mit seiner Maschine gegen einen dort stehenden Lastkraftwagen.

Motorradfahrer war alkoholisiert

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle musste der 55-Jährige vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus (LKH) Villach geflogen werden. Der 29-jährige Lkw-Lenker, ein serbischer Staatsbürger, überstand den Zusammenstoß unverletzt. Während ein Alkotest bei dem unverletzten Lkw-Fahrer negativ ausfiel, verlief ein entsprechender Test bei dem Motorradfahrer im LKH Villach positiv, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet. Dem Deutschen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.