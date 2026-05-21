Älteste Althofenerin: Juliane Fladnitzer feierte ihren 101. Geburtstag

Althofens älteste Bürgerin, Juliane Fladnitzer, feierte ihren 101. Geburtstag. Die Jubilarin führt ihren Haushalt noch selbst und wurde im Schloss Töscheldorf gebührend geehrt.

Juliane Fladnitzer feierte am 21. Mai ihren 101. Geburtstag und gilt damit als älteste Bürgerin der Stadt Althofen. Die Jubilarin erfreut sich bester Gesundheit: Sie lebt weiterhin selbstständig in ihrer Wohnung, führt ihren Haushalt eigenständig und widmet sich dem Kochen und Backen. Besonders ihre Reindlinge sind beliebt und ihre Tochter Inge Kaufmann schwärmt von deren hervorragender Kochkunst.

Glückwünsche überbracht

Zwischen Mutter und Tochter besteht eine besonders enge Beziehung. Im Rahmen des traditionellen Jubilare-Essens der Stadtgemeinde Althofen in Schloss Töscheldorf wurde Juliane Fladnitzer besonders geehrt. Die besten Glückwünsche überbrachten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bürgermeister Walter Zemrosser, Stadtamtsleiter Hubert Madrian sowie Seniorenbeauftragter Ferdinand Schabering.