Sorge nach Funkstille: Amira Aly meldet sich mit Baby-Update zurück

Rund eine Woche nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hat sich Amira Aly mit einer persönlichen Nachricht an ihre Instagram-Community zurückgemeldet. Die tagelange Abwesenheit der 33-jährigen Moderatorin aus Klagenfurt nach den Baby-News hatte bei ihren Fans für Besorgnis gesorgt. Auf die Nachfrage eines Followers, ob alles in Ordnung sei, reagierte die TV-Bekanntheit, die sich aktuell aus beruflichen Gründen in Ägypten aufhält, mit Worten des Dankes. Sie erklärte, es sei „Absolut richtig. Ich habe mich einfach super lange nicht gemeldet beziehungsweise gar nicht gemeldet nach der Verkündung. Deswegen wollte ich das hier kurz nachholen und mich bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche.“

„Hatte keinen Kopf für Instagram“

Zu den exakten Hintergründen ihrer Netz-Pause äußerte sich Aly nicht detailliert, gab jedoch einen kleinen Einblick in ihre aktuelle Situation. Sie lies ihre Follower wissen: „Ich hatte letzte Woche gar keinen Kopf für Instagram, dafür gab es einfach gute Gründe, gibt es eigentlich immer noch.“ Gleichzeitig beruhigte sie ihre Community bezüglich ihres Wohlbefindens und fügte schmunzelnd hinzu: „Hier ist auch alles in Ordnung. Es ist echt faszinierend: Morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat.“ Als weiteren Grund für ihre Rückkehr nannte sie ein Gefühl der Verpflichtung, für ihre Community auf der Plattform präsent zu sein, wie „Promiflash“ berichtet. Für Amira Aly ist es die dritte Schwangerschaft. Vater des ungeborenen Kindes ist ihr neuer Partner Christian Düren. Das Paar hatte die Schwangerschaft vor Kurzem offiziell bestätigt.