Beachvolley-Party am Wörthersee vor dem Start: 5.000 Fans erwartet

Hinter den Kulissen liefen die Vorbereitungen bis zuletzt auf Hochtouren. Um die perfekte Kulisse für das Event und die Live-Übertragung auf JOYN zu schaffen, wurden 275 Tonnen Spezialsand verteilt, fünf Kilometer Kabel verlegt und 14 TV-Kameras positioniert. Neben Spitzensport setzt die Veranstaltung vor allem auf Festival-Flair: Hauptsponsor hitschies sorgt mit rund 70.000 Packungen an Süßigkeiten und Eis für die passende Verpflegung der Zuschauer.

Schon im Kindesalter Urlaub am See gemacht

Für Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschies International, ist das Turnier eine echte Herzensangelegenheit: „Wir sind bis heute jedes Jahr im Sommer am Wörthersee und haben schon als Kinder hier am Wörthersee unsere Urlaube verbracht und wunderschöne Erinnerungen gesammelt. Dementsprechend freue ich mich ganz besonders darauf, an diesem Pfingstwochenende mit dem Comeback der großen Beachvolleyball-Party den Menschen hier ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!“

Spektakel auf dem Court, Nachhaltigkeit im Fokus

Nach dem offiziellen Kick-off der win2day Beach Volleyball Tour Pro geht es auf dem Court nun Schlag auf Schlag. Zu den sportlichen Highlights am Sonntag und Montag reisen die Matchbälle sogar per Luftpost an: Zwei Fallschirmspringer des Heeressportsvereins werden sie per Punktlandung direkt auf dem Center Court einfliegen. Trotz der enormen Dimensionen wird beim Comeback großer Wert auf Ökologie gelegt. Das gesamte Stadion wird zu 100 Prozent mit Grünstrom der Kelag betrieben. Auch der herangekarrte Sand bleibt der Region langfristig erhalten: Eine Hälfte fließt in einen neuen Beachvolleyballplatz beim Werzers, die andere saniert Kärntner Sportplätze. „Damit wollen wir den Nachwuchssport nachhaltig unterstützen“, erklärt Veranstalter Marcus Mitzner. Abseits des Sandes wartet am Sonntag außerdem der gesellschaftliche Höhepunkt des Wochenendes: Die Hitschler-Geschwister laden zur großen hitschies Night ins Bootshaus. Auf der exklusiven Gästeliste stehen neben Wörthersee-Legende Otto Retzer auch prominente Namen wie Armin Assinger, Alexandra Meissnitzer und Andreas Gabalier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 20:32 Uhr aktualisiert