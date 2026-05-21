„Hey! Hey!“: Vanessa Dollinger bringt neuen Sommer-Hit nach Kärnten

Mit frischen Sounds und geballter Lebensfreude meldet sich Vanessa Dollinger zurück. Ihr Song „Hey! Hey!“ markiert einen spannenden Meilenstein in ihrer Karriere, die schon früh begann: „Mein neuer Song Hey! Hey! wurde mit meinem neuen Produzenten von „Catapult Audio“ aus Kärnten produziert. Der Song hat auf mich gewartet, denn ich hab ihn angehört und er war für mich bestimmt. Wir haben den Song neu aufgefrischt und es hat sofort gepasst.“ Mit der Musik hat sie bereits früh im Kindesalter begonnen, ihr Sprungbrett war der „Kiddy Contest“ im Jahr 2013. Danach folgten eigene Songs und Auftritte.

Song aufdrehen und „den Alltag etwas vergessen“

Entstanden ist ein richtiger Gute-Laune-Song: Obwohl es etwas mehr in die Poprichtung geht, ist natürlich trotzdem ein Hauch Schlager dabei. Dollinger verfolgt damit eine klare Vision: „Mein Ziel ist es, wenn man den Song aufdreht, dass die Leute den Alltag etwas vergessen können und in die Welt der Lockerheit und guten Laune eintauchen können.“ Diese positive Energie bringt die Sängerin demnächst auch live auf die Bühne. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Auftritte ist riesig: „Ich präsentiere unter anderem meinen neuen Titel und bringe eigene Songs und diverse Schlager mit. Ich freu mich auf eine tolle Stimmung, gute Laune und positive Vibes. Ein besonderes Highlight ist es auch in Glanhofen am 23. Mai gegen 21:30 Uhr auftreten zu dürfen, da ist Partystimmung auf jeden Fall garantiert. Auch am 25. Mai gegen 15 Uhr in Velden ist Sommerstimmung und sommerliche Vibes auf jeden Fall mit meinem neuen Song garantiert“, erklärt die Musikerin gegenüber 5 Minuten.

Jüngere Generation ansprechen als Ziel

Hinter den neuen Klängen steckt für die Musikerin aber auch eine persönliche Botschaft an ihr Publikum: „Ich möchte mit meiner neuen Musik auch die etwas jüngere Generation ansprechen und erreichen. […] Auch wenn der Alltag stressig und die Welt nicht immer einfach ist, möchte ich mit meiner Musik ein schönes Gefühl beim Anhören wiedergeben. Mein Ziel ist es, dass meine Musik und meine Persönlichkeit immer ‚echt“‘ rüberkommt und die Musik mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer erfüllt“, so die Musikerin abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 21:37 Uhr aktualisiert