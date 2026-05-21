Sommerlicher Freitag: Kärnten darf sich auf bis zu 27 Grad freuen

Die Arbeitswoche in Kärnten endet mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Werten bis 27 Grad. Ein paar harmlose Quellwolken über den Bergen trüben das freundliche Wetter kaum.

Das Wochenende klopft an und bringt am Freitag gutes Wetter nach Kärnten. Sonnenanbeter dürfen sich im gesamten Bundesland auf einen wolkenlosen und strahlenden Himmel freuen.

Harmlose Wolken über den Bergen

Erst am Nachmittag zeigen sich über den Gipfeln ein paar lockere Quellwolken, die den freundlichen Gesamteindruck jedoch in keiner Weise trüben. „Nur in den nördlichen nordföhnanfälligen Regionen vom den Tauerntälern bis ins obere Lavanttal weht teils noch mäßiger vereinzelt auch lebhafter Wind aus Nord“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Temperaturen kratzen an der Sommermarke

Wer das schöne Wetter nutzen möchte, kann die Jacke morgen zu Hause lassen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages kräftig an und bescheren dem südlichsten Bundesland am Nachmittag teils sommerliche Werte von 22 bis 27 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 22:28 Uhr aktualisiert