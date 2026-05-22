Fotogalerie: Franz Sattmann feierte seinen 70. Geburtstag

Franz Sattmann, besser bekannt als „Kiebitz“ der Kronen Zeitung, feierte im Gasthaus Alte Stadtgrenze gemeinsam mit zahlreichen Freunden, Wegbegleitern und Mitstreitern seinen 70. Geburtstag. Bei musikalischer Unterhaltung, guter Stimmung sowie Speis und Trank wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert und auf das runde Jubiläum angestoßen. Die Gäste genossen den geselligen Abend in bester Atmosphäre und sorgten gemeinsam mit dem Geburtstagskind für eine unvergessliche Feier. Mitgefeiert haben: Ex–Villacher Bier-Boss Johann Stockbauer, Bierbrauer Friedl Koren, Richter Willi Schasche, Golfprofi Daniel Moretti sowie Stadtrichter Wolfgang Repitsch.

©Egon Rutter