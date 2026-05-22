Bis zu 30 Grad: Kärnten kommt über Pfingsten ins Schwitzen

Sommerliches Wetter breitet sich am Pfingstwochenende in Kärnten aus. Wir haben einen Ausblick auf die kommenden Tage für dich.

Die Eisheiligen haben noch einmal für etwas Abkühlung gesorgt, doch nun hat sich eine Wetterwende eingestellt. Die Geosphere Austria prognostiziert sommerlich warmes Wetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad.

Sommerwetter in Kärnten

Über den Bergen machen sich lediglich ein paar Quellwolken bemerkbar. „Gewitter sind eher auszuschließen“, teilt Wetterexperte Paul Rainer im Gespräch mit 5 Minuten mit. Am heutigen Freitag dürfen sich die Kärntner schon an rund 26 Grad erfreuen, am Samstag gibt es noch einmal einen Anstieg auf bis zu 28 Grad.

Kärnten: Bis zu 30 Grad und Sonnenschein

Ins Schwitzen kommen die Kärntner dann wohl ab Sonntag, denn hier sind bis zu 30 Grad möglich. „Durchschnittlich liegen die Werte um diese Jahreszeit bei circa 24 Grad“, so Rainer weiter. In den vergangenen 20 Jahren kam es dennoch schon einige Male vor, dass um diese Zeit so warm war. „Dass wir die 30 Grad auch jetzt schon haben liegt an der globalen Erderwärmung. Vor allem fließt derzeit warme Luft von Spanien her ein“, so der Experte.

So wird das Wetter nächste Woche in Kärnten

Aus aktueller Sicht bringt der Pfingstmontag ebenfalls viel Sonnenschein. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. „Bis zur Wochenmitte soll es sehr warm bleiben. Am Mittwoch beginnt es etwas abzukühlen“, betont der Meteorologe. Dennoch handelt es sich nur um eine leichte Abkühlung. Prognostiziert werden rund 26 und 27 Grad für Kärnten.

Magst du heißes Sommerwetter? Ja, je heißer, desto besser! Ich mag es warm, aber nicht zu heiß. Nein, ich mag kühlere Temperaturen lieber. Ist mir egal, ich bin fast nur drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Pfingsten in Italien

Viele Kärntner zieht es am Pfingstwochenende nach Italien, vor allem an die Adriaküste. Hier herrscht ein Hochdruckeinfluss. Wie es vonseiten der Geosphere Austria weiter heißt, werden an der Küste um die 25 bis 28 Grad erwartet. Im Landesinneren seien aber auch 31 und 32 Grad möglich. Egal, ob in Italien oder in Kärnten – hier kommt man in den kommenden Tagen wohl schon etwas ins Schwitzen.