Übergriffe belasten Eggerheim: Sozialarbeiterin fast verletzt

Die Lage für das Eggerheim in Klagenfurt ist angespannt. Immer öfter müssen Hilfesuchende weggeschickt werden. Auch gab es Angriffe auf Obdachlose. Zuletzt wurde eine Sozialarbeiterin nur knapp nicht schwer verletzt.

Schon Ende April hat die Caritas Kärnten Alarm geschlagen, wir haben berichtet. Die soziale Lage spitzt sich nach Einschätzung des Vereins massiv zu. „Es bricht uns das Herz, das schreiben zu müssen: Wir sind am Limit!“, heißt es.

Eggerheim stößt an seine Grenzen

Vor allem der fehlende leistbare Wohnraum, die anhaltende Teuerung und auch die komplexen Problemlagen der betroffenen Menschen, bringen die Caritas an ihre Grenzen, wird weiter mitgeteilt. Vor allem das Kompetenzzentrum Eggerheim in Klagenfurt verzeichnete bereits seit 2024 einen Anstieg. „Tag für Tag kommen Menschen ins Eggerheim, die nichts mehr haben: kein Zuhause, kein sicheres Bett, oft nicht einmal das Nötigste zum Leben“, so der Verein. Immer häufiger muss Hilfesuchenden gesagt werden: „Wir stoßen an unsere Grenzen.“

Angriffe auf Obdachlose und Sozialarbeiterin

Wie die Caritas betont, seien dem Verein mangels öffentlicher Finanzierung zunehmend die Hände gebunden. Zudem wird von Übergriffen auf das Eggerheim berichtet. „Besonders erschüttert uns, dass obdachlose Menschen immer öfter Ziel von Angriffen werden.“ Eine Sozialarbeiterin sei nur knapp nicht schwer verletzt worden. „Solche Momente machen deutlich, wie angespannt die Situation ist“, heißt es. Der Blick richtet sich dennoch nach vorne: „Trotzdem machen wir weiter! Mit ganzer Kraft! Für jeden einzelnen Menschen! Doch allein schaffen wir es nicht mehr!“