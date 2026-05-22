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Symbolfoto von 5min.at: Zwei Personen gehen über einen bunten Zebrastreifen.
Die Spittaler Innenstadt verwandelt sich am 13. Juni 2026 in ein buntes Treiben - die Pride findet zum sechsten Mal statt.
Spittal an der Drau
22/05/2026
Am 13. Juni

Spittaler Pride 2026: Sechste Regenbogenparade mit buntem Programm

Am 13. Juni 2026 findet die Pride in Spittal an der Drau statt - es ist mittlerweile die sechste Regenbogenparade.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Unter dem Motto „sichtbar – solidarisch – mitanand“ möchten die Veranstalter die Spittaler Innenstadt bunter gestalten und einen Raum für Gemeinschaft, Sichtbarkeit und Solidarität in Oberkärnten schaffen. Am 13. Juni 2026 geht die mittlerweile sechste Spittaler Pride über die Bühne.

Pride Village und Demo-Zug

Das Pride Village mit Informationsständen queerer Organisationen eröffnet bereits ab elf Uhr im Stadtpark. Zudem erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Rechtsanwältin MC Wölbitsch zum Thema „Hass im Netz“, Live Musik von Fabienne Velina und Jasmin Motamen, sowie einem Open Mic für Stimmen aus der Community, teilen die Veranstalter weiter mit. Der alljährliche Demo-Zug startet ab 14 Uhr und geht durch die Spittaler Innenstadt.

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