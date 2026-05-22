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/ ©FF St. Peter-Spittal
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz und ein brennendes Auto.
Im Frühverkehr geriet heute ein Auto auf der A10 Tauernautobahn in Brand.
Spittal an der Drau
22/05/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm: Auto stand auf der A10 in Flammen

Heute Früh heulten die Sirenen der Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau. Der Grund: Ein Fahrzeug geriet in Vollbrand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 7.56 Uhr heute Früh. „Der Brand ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Villach im Bereich Mauthbrücken“, heißt es vonseiten der Florianis. Sofort waren Atemschutztrupps zur Stelle.

Fahrzeug in Vollbrand

„Die eingesetzten Kräfte des TLFA-2000 konnten das Feuer mithilfe eines Atemschutztrupps und einer C-Löschleitung rasch eindämmen und vollständig löschen“, so die FF St. Peter-Spittal. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft, auch die Fahrbahn wurde gereinigt.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz und ein brennendes Auto.
©FF St. Peter-Spittal |
Heute Früh heulten die Sirenen der Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert
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