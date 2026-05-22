Sirenenalarm: Auto stand auf der A10 in Flammen

Heute Früh heulten die Sirenen der Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau. Der Grund: Ein Fahrzeug geriet in Vollbrand.

Im Frühverkehr geriet heute ein Auto auf der A10 Tauernautobahn in Brand.

Im Frühverkehr geriet heute ein Auto auf der A10 Tauernautobahn in Brand.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 7.56 Uhr heute Früh. „Der Brand ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Villach im Bereich Mauthbrücken“, heißt es vonseiten der Florianis. Sofort waren Atemschutztrupps zur Stelle.

Fahrzeug in Vollbrand

„Die eingesetzten Kräfte des TLFA-2000 konnten das Feuer mithilfe eines Atemschutztrupps und einer C-Löschleitung rasch eindämmen und vollständig löschen“, so die FF St. Peter-Spittal. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft, auch die Fahrbahn wurde gereinigt.

©FF St. Peter-Spittal | Heute Früh heulten die Sirenen der Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert