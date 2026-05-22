Polizeikontrolle: Kärntner saß mit 1,12 Promille hinter dem Steuer

Am 21. Mai 2026 führte die Polizei i Zederhaus (Salzburg) einen Kontrolle bei einem 39-jährigen Kärntner durch. Der Autofahrer saß mit 1,12 Promille hinter dem Steuer.

Einem Kärntner wurde in Salzburg der Führerschein abgenommen.

Einem Kärntner wurde in Salzburg der Führerschein abgenommen.

Der Mann wurde gegen 23 Uhr im Gemeindegebiet von Zederhaus kontrolliert. „Dabei ergab der Alkotest einen Messwert von 1,12 Promille“, teilt die Salzburger Polizei mit.

Führerschein vorläufig weg

Das führte dann zur Führerscheinabnahme. Dem Kärntner wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und auch die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt, teilen die Beamten abschließend mit.