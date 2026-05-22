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/ ©Montage: Canva & BMI/KK
Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten.
Einem Kärntner wurde in Salzburg der Führerschein abgenommen.
Salzburg/Kärnten
22/05/2026
Führerschein weg

Polizeikontrolle: Kärntner saß mit 1,12 Promille hinter dem Steuer

Am 21. Mai 2026 führte die Polizei i Zederhaus (Salzburg) einen Kontrolle bei einem 39-jährigen Kärntner durch. Der Autofahrer saß mit 1,12 Promille hinter dem Steuer.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Der Mann wurde gegen 23 Uhr im Gemeindegebiet von Zederhaus kontrolliert. „Dabei ergab der Alkotest einen Messwert von 1,12 Promille“, teilt die Salzburger Polizei mit.

Führerschein vorläufig weg

Das führte dann zur Führerscheinabnahme. Dem Kärntner wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und auch die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt, teilen die Beamten abschließend mit.

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