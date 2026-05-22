Dachstuhlbrand: Fünf Kärntner Feuerwehren im Löscheinsatz

Im Bezirk Klagenfurt-Land brach um die Mittagszeit ein Brand in einem Dachstuhl aus. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Heute Mittag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Dachstuhlbrand.

Heute Mittag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Dachstuhlbrand.

In Klagenfurt heulten heute Mittag die Sirenen. Wie die Landeswarn- und Alarmzentrale Kärnten (LAWZ) auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, handelt es sich um einen Dachstuhlbrand in Keutschach.

Einsatz läuft

Derzeit sind fünf Feuerwehren im Löscheinsatz: FF Keutschach, FF Reifnitz, FF Viktring/Stein-Neudorf, FF Techelweg und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Der Alarm ging gegen 12.30 Uhr ein. Der Einsatz läuft. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt, diese folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert