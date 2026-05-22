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Dachstuhlbrand: Fünf Kärntner Feuerwehren im Löscheinsatz
Im Bezirk Klagenfurt-Land brach um die Mittagszeit ein Brand in einem Dachstuhl aus. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
In Klagenfurt heulten heute Mittag die Sirenen. Wie die Landeswarn- und Alarmzentrale Kärnten (LAWZ) auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, handelt es sich um einen Dachstuhlbrand in Keutschach.
Einsatz läuft
Derzeit sind fünf Feuerwehren im Löscheinsatz: FF Keutschach, FF Reifnitz, FF Viktring/Stein-Neudorf, FF Techelweg und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Der Alarm ging gegen 12.30 Uhr ein. Der Einsatz läuft. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt, diese folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert
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