Nach langer Sperre: Plöckenpass wird wieder für den Verkehr freigegeben

Nach rund zweieinhalb Jahren gibt es gute Neuigkeiten, denn der Plöckenpass öffnet am heutigen Freitag wieder. Eine dauerhafte Lösung gibt es allerdings noch nicht.

Ab heute wird der Plöckenpass wieder für den Verkehr freigegeben - zumindest einspurig.

Ab heute wird der Plöckenpass wieder für den Verkehr freigegeben - zumindest einspurig.

Man könnte es schon fast als „Neverending Story“ bezeichnen. Der Felssturz im Dezember 2023 hatten monatelange Vollsperren und aufwendige Sanierungsarbeiten zur Folge. Nun gibt es eine positive Nachricht, denn der Plöckenpass öffnet wieder – zumindest einspurig. Die Öffnung erfolgt im Zuge eines Festaktes am Freitagnachmittag.

Gefahr ist nicht gebannt

Wirtschaft und Tourismus freuen sich, wenn auch mit einigen Unsicherheiten, denn eine dauerhafte Lösung gäbe es derzeit noch nicht. Die italienische Straßenbehörde investierte bislang rund 25 Millionen Euro in die Absicherung, die Arbeiten laufen parallel weiter. Weiterhin stellt die Instabilität der Felswände eine Gefahr da, vor allem in Bezug auf neuerliche Abgänge, was wieder zu Sperren führen könnte.

Gespräche über Alternativen

Nachgedacht wird derzeit über den Bau eines Scheiteltunnels, parallel dazu gibt es Planungen für eine einfach, primär touristische Verbindungsstraße auf einer historischen Römerroute. Diese Woche hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber, dass man beide Möglichkeiten prüfen werde, so laut einem Bericht des ORF.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert