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/ ©Montage: Bettina Nikolic & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt und eine Hand, die eine CO2-Pistole hält.
Das Landesgericht Klagenfurt verhandelt den Vorfall mit einer Schreckschusswaffe.
Kärnten
22/05/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Schuss aus fahrendem Auto: Jugendlicher jagte Passanten Todesangst ein

Ein Jugendlicher soll in Kärnten aus einem fahrenden Auto geschossen haben. Nun steht er in Klagenfurt vor Gericht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Am Landesgericht Klagenfurt findet am 1. Juni ein Strafverfahren gegen einen Jugendlichen statt. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am 12. Februar eine „bislang unbekannte Person gefährlich mit Tod bedroht zu haben, indem er aus einem fahrenden Auto eine Schreckschusswaffe auf sie gerichtet und tatsächlich einen Schuss abgegeben haben soll“, wie die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt berichtet. Die halbstündige Verhandlung ist für die Zeit von 10 bis 10:30 Uhr angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

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