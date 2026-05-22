Schuss aus fahrendem Auto: Jugendlicher jagte Passanten Todesangst ein

Am Landesgericht Klagenfurt findet am 1. Juni ein Strafverfahren gegen einen Jugendlichen statt. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am 12. Februar eine „bislang unbekannte Person gefährlich mit Tod bedroht zu haben, indem er aus einem fahrenden Auto eine Schreckschusswaffe auf sie gerichtet und tatsächlich einen Schuss abgegeben haben soll“, wie die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt berichtet. Die halbstündige Verhandlung ist für die Zeit von 10 bis 10:30 Uhr angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.