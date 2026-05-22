Nach Fahrzeugbrand auf A10: Technischer Defekt wird vermutet

Auf der A10 geriet am Freitagmorgen ein Auto in Vollbrand. Nun gibt es neue Informationen seitens der Polizei.

Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz und einer einstündigen Sperre auf der Tauernautobahn (A10) geführt – wir haben berichtet. Gegen 7:50 Uhr geriet ein Auto auf der Fahrtrichtung Villach auf Höhe des Pannenstreifens in Vollbrand.

Motorkontrolllampe leuchtete auf

Die Insassen konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zum genauen Hergang äußerte sich die Landespolizeidirektion Kärnten mittlerweile: „Als der ausländische Lenker die Motorkontrolllampe aufleuchten sah und Rauch aus dem Motorraum bemerkte, lenkte er den PKW auf den Pannenstreifen. Seine Frau, er und der Hund konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die mittlerweile eingetroffene Polizeistreife versuchte den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Dies gelang nicht“.

Autobahn wurde gesperrt

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Peter-Spittal und Feistritz/Drau trafen kurz darauf ein und konnten das Feuer rasch eindämmen. Am Fahrzeug entstand dennoch ein Totalschaden. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A10 in Fahrtrichtung Villach für rund eine Stunde komplett für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die genaue Ursache für den Ausbruch des Brandes ist aktuell noch unklar.