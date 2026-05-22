„Sehr arschig“: Vater von Melissa Naschenweng rechnet mit Musikbranche ab

Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng spricht in einer neuen ORF-Dokumentation über Erschöpfung, Klinikaufenthalte und die harte Realität hinter den Kulissen der Musikwelt.

Der Weg an die Musikspitze fordert oft einen extremen Tribut. In der ORF-Dokumentation „Dok 1: Vom Talent zum Superstar – Der harte Weg zum Ruhm“ spricht Melissa Naschenweng offen über die Schattenseiten ihrer Karriere. Die Kärntnerin berichtet von massivem Stress, der zu gesundheitlichen Krisen und Klinikaufenthalten führte. Auch rein physisch zehrte der Alltag an ihr: Das Gewicht ihrer Ziehharmonika verursachte bei Auftritten wiederholt akute Atemnot. Die extremen Belastungen brachten sie mehrfach dazu, ans Aufhören zu denken.

„Das fand ich sehr arschig“

Halt gab ihr in diesen Phasen vor allem die Familie. Ihr Vater, Andreas Müllmann, motivierte sie stets zum Weitermachen, spart in der Dokumentation jedoch nicht mit Kritik an der Musikbranche. Er schildert, dass seine Tochter anfangs oft unterschätzt oder ignoriert wurde. Besonders die Ignoranz mancher Kollegen bei Großevents, die sich im Vorbeigehen nicht einmal umdrehten, verurteilte er scharf und fand hinter den Kulissen deutliche Worte: „Das fand ich sehr arschig.“