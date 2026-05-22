Kärntner Mediziner soll das Leben von 6.550 Patienten aufs Spiel gesetzt haben

Das Gericht rollt die Vorwürfe um die gefährlichen Behandlungen mit Pflanzenessenzen neu auf. Im Fokus steht dabei auch der tragische Tod einer 14-jährigen Krebspatientin. Das Verfahren wird mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Gericht rollt die Vorwürfe um die gefährlichen Behandlungen mit Pflanzenessenzen neu auf. Im Fokus steht dabei auch der tragische Tod einer 14-jährigen Krebspatientin. Das Verfahren wird mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Prozess gegen einen 68-jährigen Kärntner Arzt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit ist am Landesgericht Klagenfurt erneut vertagt worden. Die Anklage macht ihn für den Tod einer 14-jährigen Krebspatientin mitverantwortlich, der er Heilung versprach und Infusionen mit der Pflanzenart Katzenkralle verabreichte. Nach einem früheren Verfahren gegen die Eltern des Mädchens erhob zudem die Witwe eines verstorbenen Tätowierers Vorwürfe. Laut Strafantrag soll der Mediziner „durch Verabreichung einer Infusionstherapie mit Katzenkralle kombiniert mit anderen Stoffen verantwortlich für einen Herz- und Hirninfarkt des Patienten“ sein. Zudem wird ihm vorgeworfen, zwischen 2007 und 2025 das Leben von mindestens 6.550 Patienten durch die intravenöse Gabe seiner Essenzen gefährdet zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Verfahren wird fortgesetzt

Ein medizinischer Sachverständiger stellte vor Gericht klar, dass das Auspendeln eines Tumors oder die Beurteilung mit einem „Biotensor“ keine anerkannten Methoden seien. Zuvor hatte der Vater des Mädchens geschildert, dass der Mediziner von guten Erfolgen durch Injektionen gesprochen habe: „Er hat mir erklärt, ein Tumor ist erst einmal nur ein Geschwür, das heiße gar nichts.“ Ein anwesender Kollege habe die Erkrankung zudem mit einer Feder ausgependelt und beteuert, dass „da nichts Böses“ sei, weshalb man auf eine Biopsie verzichtet habe. Der Angeklagte und ein als Zeuge geladener Alchemist widersprachen dem vehement. Der Alchemist stritt die Pendel-Untersuchung ab, obwohl der Vater ihn im Saal als den besagten Kollegen wiedererkannte. Der Arzt wiederum gab an, den MRT-Befund nie gesehen und selbst auf eine Biopsie gedrängt zu haben. Das Verfahren wird mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 16:56 Uhr aktualisiert