Kuriose Innovation in Kärnten: Schaf testet „Rüstung“ gegen Wolf

Ein ungewöhnlicher Versuch im Gailtal könnte die Zukunft des Herdenschutzes verändern: Schafbauer Martin Martin setzt auf ein patentiertes Schafnetz des 72-jährigen Villacher Erfinders Rudolf Schaubach, um seine Tiere vor Wölfen zu schützen. Das erste Tier, das diese neuartige „Rüstung“ trägt, ist das Mutterschaf „Ananas“.

Wolf ist allgegenwärtig

Der Schutzanzug ist so konstruiert, dass Kopf, Euter und Hinterteil frei bleiben, damit das Schaf weiterhin sein Lämmchen säugen kann. Geht es nach dem Plan der Beteiligten, wird das Mutterschaf den gesamten Sommer über in diesem Schutzanzug verbringen. Die Notwendigkeit für neue Schutzmaßnahmen ist im Gailtal spürbar groß. „Der Wolf ist bei uns allgegenwärtig. Jede Woche wird er hier in der Umgebung in der Nacht auf Kameras festgehalten“, berichtet der besorgte Schafbauer gegenüber der „Kronen Zeitung“. Auch 5 Minuten konnte das Schaf mit Stacheln treffen.

©5 Minuten/Wrussnig | Ananas – Das Schaf mit „Rüstung“.

Ananas als Versuchsobjekt

Genau dieses Verhalten des Raubtieres möchte Schaubach für sein Projekt nutzen. Während „Ananas“ auf der Weide grast, installiert der Erfinder eine Kamera, die über WLAN läuft und mittels Solarenergie mit Strom versorgt wird – ebenso wie der Zaun, der um die Weide gespannt ist. „Ich möchte sehen, wenn der Wolf kommt und wie das Netz auf ihn wirkt“, erklärt der Netzerfinder neugierig. Bislang wird im Rahmen dieses Testlaufs nur ein einziges Schaf eingekleidet. Inwiefern das Netz tatsächlich die gewünschte Wirkung zeigt, soll der bevorstehende Sommer belegen.