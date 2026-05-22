Ex-Bundesligaprofi kellnert am Wörthersee

Kuriose Begegnung im "Marco Polo“ in Keutschach am See. Denn: Im traditionellen Szene-Siciliano am Wörthersee-Ufer schenkt ein bekanntes Gesicht der Fußball-Branche die Spritzer aus.

„Mir ist langweilig, ich brauche was zu tun und Grillen ist meine Leidenschaft“, sagt Marco Weisshaupt gegenüber 5 Minuten mit einem Lächeln im Gesicht. Der Ex-Freiburger hat 101-Spiele (9 Tore) auf dem Buckel, war gar Ex-Manager bei der Austria Klagenfurt. Nun serviert er Pizza mit Blick auf die Karawanken. Ein echter touristischer Geheimtipp, verrät er: „Hier sind die Einheimischen.“ Wie Mario Ebel – der Kölner Dattel-Prinz zieht nach Kärnten und hat im Landsmann einen Verbündeten entdeckt, prompt bekam er die Trikot-Sammlung gezeigt.

„Talente liegen mir am Herzen“

Weisshaupts Opa und Vater waren Spieler in der Oberliga DDR, sein Sohn Noah spielt in der Bundesliga in Freiburg, aktuell ausgeliehen an Hannover 96. „Talente liegen mir am Herzen, ich möchte sie auf dem Weg zum Profi begleiten“, sagt der Gastronom, der mit Rodrigo, dem Bruder von Leo Messi diesbezüglich Kontakt pflegt.