Kärntner Gemeinde verkauft Thermalwasser an Poolbesitzer

Während zahlreiche Gemeinden in Zeiten der anhaltenden Trockenheit zum strikten Wassersparen aufrufen und darum bitten, private Schwimmbecken vorerst nicht zu befüllen, geht eine Kärntner Marktgemeinde einen gänzlich anderen Weg. Dort wird das kostbare Nass nicht rationiert, sondern aktiv als Handelsware angeboten.

2,99 Euro der Kubikmeter

„Wir sind reich an Wasser, 2800 Liter pro Sekunde fließen aus dem Stollen“, erklärt Bad Bleiberger Bürgermeister Christian Heche gegenüber der „Kronen Zeitung“. Um 2,99 Euro pro Kubikmeter kann das Wasser gekauft werden. Wer seinen Pool also mit echtem Thermalwasser füllen möchte, kann sich für alle weiteren Details direkt an das Marktgemeindeamt Bad Bleiberg wenden oder die Informationen telefonisch unter 04244/2211 erfragen.