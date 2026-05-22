Pflegeheim-Brand in Velden: Das passiert jetzt mit den evakuierten Bewohnern

Nach dem Brand im Pflegeheim in Lind ob Velden wurden rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evakuiert. Die Betroffenen werden noch heute in umliegenden Heimen untergebracht.

Die Priorität hatte die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Unterbringung für die Nacht wurde bereits organisiert und erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen.

Die Priorität hatte die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Unterbringung für die Nacht wurde bereits organisiert und erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen.

Nach einem Brand in einem Pflegeheim in Lind ob Velden am heutigen Nachmittag mussten rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evakuiert und ins Freie gebracht werden – wir haben berichtet. Laut Feuerwehr wurden 15 bis 20 Personen zur medizinischen Abklärung ins LKH gebracht. Die Evakuierung des Hauses konnte vollständig abgeschlossen werden. Die Ursache des Brandes ist allerdings noch nicht bekannt und die Ermittlungen laufen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Die Priorität hatte die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Unterbringung für die Nacht wurde bereits organisiert und erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen. Die Information der Angehörigen läuft und erste Kontakte wurden bereits hergestellt.

Vorübergehende Unterbringung

In einer ersten Stellungnahme erklärte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner: „Das Sicherheitskonzept für Kärntner Pflegeheime ist umgehend aktiviert worden, der Krisenstab wurde sofort aktiv. Die Pflegeheimbewohner sind bereits in anderen Pflegeheimen in Sicherheit gebracht.“ In solchen Krisenfällen tritt laut Prettner umgehend ein Krisenstab zusammen und leitet alle notwendigen Maßnahmen ein. In diesem Fall wurde die Unterbringung der Pflegeheimbewohner in naheliegenden Heimen sowie der Transport dorthin organisiert. 26 Personen konnten intern in einem Pflegeheim des Heimbetreibers sowie 18 Personen in anderen Pflegeheimen aufgenommen werden. Prettner bedankte sich für die Unterstützung: „Ich bedanke mich von Herzen bei den Pflegekräften, die in dieser Ausnahmesituation vorbildhaft gehandelt haben und für die Sicherheit der Bewohner gesorgt haben“, erklärt Prettner. Weiters spricht Prettner ihren Dank an die zahlreichen Pflegeheimbetreiber aus, die sofort ihre Solidarität gezeigt haben und Hilfe angeboten haben sowie Autos und Busse zur Verfügung gestellt haben.“

„Gedanken sind bei den Betroffenen“

Auch die Mavida Group gab nach dem Brand im Pflegeheim Lind ob Velden eine Stellungnahme ab. Daniel Nedved, Geschäftsleiter der Mavida Group für Kärnten, sagte: „Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Familien. Unser ausdrücklicher Dank gilt den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Rettung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert