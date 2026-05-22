Sommerlicher Start ins Wochenende: Viel Sonne und bis zu 28 Grad in Kärnten

Das Wochenende startet in ganz Kärnten von seiner besten Seite. Wer für den Samstag Aktivitäten im Freien geplant hat, kann sich auf stabiles und angenehm warmes Wetter freuen.

Lediglich der abschnittsweise auffrischende Ostwind sollte bei Aktivitäten am Wasser oder im Freien einkalkuliert werden.

Lediglich der abschnittsweise auffrischende Ostwind sollte bei Aktivitäten am Wasser oder im Freien einkalkuliert werden.

Am Samstag erwartet Kärnten ein recht sonniger und angenehm warmer Start ins Wochenende. Schon in den Morgenstunden präsentiert sich das Wetter bei frischen 8 bis 11 Grad wolkenlos und strahlend schön. Im Laufe des Mittags bilden sich zwar ein paar Quellwolken und Richtung Osten ziehen zeitweise mittelhohe Wolkenschichten durch, die den freundlichen Eindruck aber kaum stören, wie die Experten der GeoSphere Austria wissen. Es bleibt am Nachmittag größtenteils trocken und zeitweise recht sonnig, wobei regional ein lebhafter Wind aus Osten spürbar wird. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen schließlich auf sommerliche Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 22:41 Uhr aktualisiert