Hitzewelle in Kärnten: Über 30 Grad erwartet

Warm, wärmer - Kärnten. Das Pfingstwochenende bringt uns sonnige Temperaturen. Und spätestens am Sonntag soll der 30er bei uns geknackt werden.

Heute, Samstag, werden im oberen Drautal und im Lavanttal an einzelnen Wetterstationen an die 30 Grad erwartet. Spätestens am Sonntag fällt die 30-Grad-Marke flächendeckend. Auch an den darauffolgenden Tagen wird es warm.

Bis zu 33 Grad erwartet

Voraussichtlich werden am Dienstag und Mittwoch Höchstwerte von 32, vereinzelt sogar 33 Grad gemessen. Für den Mai sind das außergewöhnlich hohe Temperaturen. Im langjährigen Mittel der Periode 1991 bis 2020 fällt der erste österreichweite Hitzetag im Schnitt erst am 19. Mai, vor wenigen Jahrzehnten lag er meist erst im Juni.

Wann spricht man von einer HItzewelle? Von einer Hitzewelle spricht man in der Meteorologie, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen 30 Grad oder mehr gemessen werden. Genau das zeichnet sich für Kärnten und Osttirol nun ab. Von Sonntag bis mindestens Mittwoch bleibt es heiß, der Höhepunkt der Hitze wird zur Wochenmitte hin erreicht.

Waldbrandgefahr steigt wieder an

„Mit der Hitze und den weiterhin sehr trockenen Böden steigt die Waldbrandgefahr in Kärnten und Osttirol bis Mittwoch verbreitet auf die höchste Gefahrenstufe. So flächendeckend wurde diese höchste Stufe heuer noch nicht erreicht, auch in den ohnehin schon sehr trockenen Wochen im Frühjahr nicht“, so der Meteorologe David Kaufmann von tauernwetter.at. In Osttirol und Oberkärnten wird die Stufe „sehr hoch“ verbreitet erreicht.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kein Regen

Niederschlag bleibt bis inklusive Mittwoch die absolute Ausnahme. Das Modell ICON-EU des Deutschen Wetterdienstes berechnet bis Mittwochabend für Kärnten und Osttirol praktisch keinen Niederschlag. Einzelne kurze Gewitter sind am Dienstagnachmittag und -abend vor allem in Osttirol, im oberen Drautal sowie entlang der Karnischen Alpen und Karawanken möglich. In Klagenfurt liegt die Niederschlagssumme seit Jahresbeginn weiterhin rund 25 Prozent unter dem langjährigen Mittel, in Lienz sogar bei 42 Prozent und die Defizite steigen an allen Stationen in Kärnten und Osttirol schon wieder rasant an.

Wie lange hält die „Hitzewelle“ an?

Ab Donnerstag deuten einige Wettermodelle eine leichte Abkühlung an, ganz gesichert ist diese aber noch nicht. Und selbst wenn sie kommt, dürfte sie nach derzeitigem Stand nicht allzu lange anhalten.