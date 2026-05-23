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/ ©Daniel Proprenter
Symbolfoto von 5min.at: Stau auf der A11, Karawankentunnel
Derzeit kommt es zu einem kilometerlangen Stau vor dem Karawankentunnel.
Karawankentunnel
23/05/2026
Autobahn

A11: Kilometerlanger Stau vor dem Karawankentunnel

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Autofahrer müssen heute einiges an Geduld mitbringen. Denn vor dem Karawankentunnel staut es sich wieder mal.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Reisende und Autofahrer müssen heute einiges an Geduld haben. Denn wie erwartet bringt das Pfingstwochenende auch einen Stau mit sich. Derzeit betrifft es wieder mal die Autobahn A11, vor dem Karawankentunnel.

Sechs Kilometer Stau

Laut ASFINAG gibt es aktuell zwischen St. Niklas-Faakersee und Karawankentunnel Nord, einen sechs Kilometer langen Stau. Du kannst mit circa einer Stunde Zeitverlust rechnen. Auweichen kannst du über den Loiblpass, Wurzenpass, die A2 oder Italien. Des Weiteren kommt es auf der A2 zwischen Villach West und Villach-Ossiacher See beim Tunnel Oswaldiberg, derzeit zu einer Blockabfertigung.

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