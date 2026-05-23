Premiere in Kärnten: Erster Friedhof für Chinesen soll entstehen

In Kärnten wächst die chinesische Gemeinschaft stetig an, derzeit leben 706 Staatsbürger aus dem Reich der Mitte im Bundesland.

Die Entwicklung der letzten 16 Jahre zeigt mit 59 Geburten bei lediglich fünf Todesfällen eine deutliche Tendenz nach oben bei den chinesischen Mitbürgern. Da es aber in Kärnten an Grabstätten fehlt, werden die asiatischen Verstorbenen oft unter teuren Umständen in ihre Heimat geflogen.

In Klagenfurt soll ein Friedhof entstehen

Dies soll sich nun ändern: In Klagenfurt ist die Errichtung des ersten Friedhofs für chinesische Staatsbürger geplant, eine Premiere, da vergleichbare buddhistische Areale bislang nur in Wien und Graz existieren. Wie Gastronom Hu Baihao der „Krone“ gegenüber erklärt, laufen derzeit Verhandlungen mit der Stadt Klagenfurt über ein entsprechendes Grundstück auf dem Stadtfriedhof Annabichl.

Umsetzung bis Herbst?

Friedhofsreferentin Sandra Wassermann bestätigte das Vorhaben bereits und strebt eine Umsetzung bis zum Herbst an, heißt es laut Kronen Zeitung. Neben der Reaktion auf den Einwanderungstrend steht vor allem die Kostenfrage im Fokus: Ein lokaler Friedhof würde die drastischen Kosten für die Rückführung der Verstorbenen in die Heimat künftig hinfällig machen.