Villach-Attentäter vor Gericht: Die wichtigsten Fakten vor Prozessbeginn

Am Landesgericht Klagenfurt steht ab dem kommenden Mittwoch ein folgenschweres Verbrechen im Zentrum. Ein 24-jähriger syrischer Staatsbürger muss sich wegen des Vorwurfs terroristischer Straftaten vor einem Geschworenengericht verantworten, wobei ihm die Staatsanwaltschaft konkret Mord und versuchten Mord zur Last legt. Die Vorwürfe gehen auf die Ereignisse vom 15. Februar des vergangenen Jahres zurück, als der Beschuldigte in der Villacher Innenstadt eine Messerattacke verübte. Dabei verlor ein Jugendlicher sein Leben, während fünf weitere Personen schwere Verletzungen erlitten.

Syrer hinter Glaswand, keine Technik für Journalisten

Für den Prozess sind insgesamt zwei Tage anberaumt, das Verfahren findet unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Um den Schutz der Geschworenen sowie aller weiteren Prozessbeteiligten zu gewährleisten, wird der Angeklagte hinter einer Trennwand aus Glas Platz nehmen. Zudem wurde ein umfassendes Technikverbot erlassen, sodass weder Kameras noch Smartphones oder Laptops im Gerichtssaal gestattet sind, was ebenso für die anwesenden Medienvertreter gilt, aus diesem Anlass gab es von diversen Medienvertreterinnen und Medienvertretern Kritik – wir haben berichtet.

Nur „Ja“ und „Nein“ als Antwort

Die Rechtsbeistandschaft übernimmt Philipp Tschernitz, der als Pflicht- beziehungsweise Verfahrenshilfeverteidiger fungiert. Der Beschuldigte ist seit dem Tag des Attentats ununterbrochen in der Justizanstalt Klagenfurt inhaftiert, wo er von der Gefängnisleitung als äußerst schwieriger und risikobehafteter Insasse eingestuft wird. Zu diesem Umstand äußerte sich sein Rechtsbeistand in einem Beitrag des ORF wie folgt: „Ich kenne die Darstellung der Justizanstalt und habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das so stimmt, wie sie das beschreiben. Mir gegenüber ist er immer sehr ruhig, versucht alle Fragen und Ähnliches nur mit Ja und Nein zu beantworten und ansonsten spricht er mit mir eigentlich nicht viel“. Im Zuge der polizeilichen Einvernahmen hatte der junge Mann die Tat bereits eingeräumt. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe steht im Falle eines Schuldspruchs eine lebenslange Haftstrafe im Raum. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens hat jedoch weiterhin die Unschuldsvermutung Bestand.