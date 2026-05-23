Heiligenblut: Wanderer (65) blieb nach Sturz die ganze Nacht im Wald liegen

Ein 65-jähriger Deutscher kam in der Nacht in Heiligenblut vom Weg ab und stürzte 10 Meter tief. Ein Hundebesitzer entdeckte den Verletzten am Morgen.

Am Samstagvormittag ist ein 65-jähriger deutscher Staatsbürger in Heiligenblut (Bezirk Spittal an der Drau) aus Bergnot gerettet worden. Der Mann war bereits in der Nacht aufgrund der Dunkelheit vom „Winterwanderweg Pockhorn“ abgekommen, gestürzt und rund 10 Meter unterhalb des Weges im steilen Gelände liegen geblieben.

Spaziergänger entdeckte 65-Jährigen

Gegen 9:30 Uhr entdeckte ein 41-jähriger Spaziergänger aus dem Bezirk Spittal, der mit seinem Hund unterwegs war, den Verunglückten und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der 65-Jährige war ansprechbar, konnte sich jedoch an keine Details des Unfalls erinnern. Wegen des steilen Terrains musste er vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 mittels Tau geborgen werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.