Statistik zeigt: Jeder 16. Lkw-Unfall in Kärnten fordert ein Todesopfer

Im vergangenen Jahr verloren auf Kärntens Straßen vier Menschen bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung ihr Leben. Damit sank die Zahl der Todesopfer im Vergleich zu 2024 um ein Opfer, während österreichweit im selben Zeitraum ein drastischer Anstieg der Todesfälle durch Lkw-Unfälle um 74 Prozent auf insgesamt 73 Verstorbene verzeichnet wurde. Im Bundesländer-Vergleich registrierte Niederösterreich mit 25 Opfern die mit Abstand höchste Opferzahl. Kärnten belegte gemeinsam mit Wien nach Vorarlberg und dem Burgenland die drittniedrigste Anzahl an tödlich Verunglückten.

Hohes Risiko durch enorme Masse

In Kärnten waren Lkw im Vorjahr an lediglich 2,2 Prozent aller Verkehrsunfälle beteiligt. Demgegenüber stand jedoch ein Anteil von 11,4 Prozent an den tödlichen Unfällen. Statistisch gesehen endete jeder 16. Lkw-Unfall mit Personenschaden somit tödlich, während im Kärntner Gesamtdurchschnitt ein Todesopfer auf 80 Verkehrsunfälle mit Personenschaden entfällt. Der VCÖ betont in diesem Zusammenhang, dass eine Beteiligung an einem Unfall nicht automatisch bedeutet, dass dieser auch vom Lkw verursacht wurde. Vielmehr seien Lkw aufgrund ihrer enormen Masse oft ein fataler Unfallgegner. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung in Kärnten zeigt schwankende Opferzahlen bei gleichzeitig rückläufigen Verletztenzahlen. Im Jahr 2025 wurden neben den vier Todesopfern 70 Verletzte registriert, nach 5 Todesopfern und 124 Verletzten im Jahr 2024 sowie 5 Todesopfern und 81 Verletzten im Jahr 2023.

Forderung nach strengeren Kontrollen und Systemen

Um die Zahl der schweren Unfälle nachhaltig zu senken, sieht die Mobilitätsorganisation dringenden Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen. Im innerstädtischen Bereich stellen insbesondere rechts abbiegende Lastkraftwagen eine erhebliche Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar. Als Gegenmaßnahmen werden die verpflichtende Ausrüstung und Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten, die Entschärfung gefährlicher Kreuzungen sowie die Verbesserung von Sichtbereichen genannt. Durch eine optimierte urbane Logistik in größeren Städten wie Klagenfurt und Villach ließen sich zudem die Fahrten schwerer Lkw spürbar reduzieren. Für das Transitland Österreich seien darüber hinaus verstärkte Maßnahmen auf Autobahnen, Schnellstraßen und Freilandstraßen erforderlich. Neben einer konsequenteren Überwachung des bestehenden Tempolimits von 80 km/h für Lkw fordert der VCÖ eine Herabsetzung der aktuellen Toleranzgrenzen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auf unfallträchtigen Abschnitten von Freilandstraßen wird der Einsatz von Section-Control-Anlagen als wirksame Maßnahme vorgeschlagen.

„Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer“

Ebenso wird eine Erhöhung der allgemeinen Lkw-Kontrollen gefordert, um Fahrzeuge mit gravierenden technischen Mängeln oder Fahrer, welche die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten missachten, rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Wie notwendig diese Maßnahmen sind, zeigte sich Mitte Mai bei Kontrollen in Kärnten, die in 40 Anzeigen und dem sofortigen Weiterfahrverbot für einen schwer mangelhaften slowenischen Lkw resultierten. In Bezug auf diese Sicherheitsrisiken stellt VCÖ-Expertin Klara Schenk fest: „Lkw mit technischen Mängeln oder übermüdete Lenker sind eine Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Umso wichtiger ist es, mehr Lkw-Kontrollen durchzuführen.“