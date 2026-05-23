Kärntner (47) geriet mit beiden Füßen unter schweren Mähroboter

In der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See kam es heute Mittag zu einem Zwischenfall mit einem ferngesteuerten Arbeitsgerät. Ein 47-jähriger Mann verletzte sich dabei an den Beinen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Gegen 13 Uhr war der Grundeigentümer auf seinem Grundstück mit Mäharbeiten beschäftigt. Dabei steuerte er einen rund 350 Kilogramm schweren, ferngesteuerten Elektro-Mähroboter. In einem steilen Wiesenstück geriet das schwere Gerät in Schieflage und drohte umzustürzen.

Notstopp verhinderte schwerere Folgen

Der 47-Jährige versuchte einzugreifen und das Umkippen zu verhindern. Dabei geriet er mit dem rechten Fuß unter das Kettenlaufwerk und folglich mit dem linken Fuß direkt in das Mähwerk. Geistesgegenwärtig betätigte der Mann noch den Notausknopf des Roboters, wodurch Schlimmeres abgewendet werden konnte.

Rettungskette durch Urlauber alarmiert

Zwei Urlauber in der Nähe hörten die Hilfeschreie des Verunglückten und wählten sofort den Notruf. Der Mann erlitt eine Schnittwunde sowie Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 15:13 Uhr aktualisiert