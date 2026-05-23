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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die erhitzt ist, und ein Thermometer.
An der Wetterstation Oberdrauburg wurde am Samstagnachmittag die Hitze-Marke überschritten.
Kärnten/Osttirol
23/05/2026
Am Nachmittag

30-Grad-Marke geknackt: Hier ist es in Kärnten aktuell am wärmsten

Die 30-Grad-Marke ist an diesem Wochenende offiziell gefallen. Kärnten und Osttirol steuern direkt auf die erste Hitzewelle des Jahres zu, während gleichzeitig die Waldbrandgefahr extrem steigt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Die erste Hitzewelle des Jahres rollt auf Österreich zu. Nachdem am heutigen Samstag in Oberdrauburg bereits offiziell die 30-Grad-Marke überschritten wurde, fällt dieser Wert am Sonntag voraussichtlich flächendeckend. Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter berichtet am Nachmittag: „Tirol ist derzeit das wärmste Bundesland Österreichs: In Haiming wurden bereits 30,2 °C erreicht, auch die Wetterstation an der Universität in Innsbruck knackte bereits die 30-Grad-Marke“. Auch in Lienz in Osttirol blieb das Thermometer mit 29,7 °C nur knapp unter der Hitze-Schwelle.

Spitzenwerte von bis zu 33 Grad erwartet

Da an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen Werte von über 30 Grad prognostiziert werden, zeichnet sich für Kärnten und Osttirol eine Hitzewelle ab – wir haben berichtet. Bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen weiter an, wobei am Dienstag und Mittwoch Spitzenwerte von bis zu 33 Grad erwartet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 16:54 Uhr aktualisiert
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