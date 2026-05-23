„Nicht nachvollziehbar“: Kärntner Wasserkraft-Initiative scheitert an Veto des Burgenlands

Bei der Energiereferenten-Konferenz scheiterte ein Antrag von fünf Bundesländern zum Wasserkraft-Ausbau am Veto des Burgenlands. Kärnten kritisiert die Blockade der Steuerabsage scharf.

Bei der Landesenergiereferenten-Konferenz in Rust im Burgenland haben Kärnten, Tirol, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg einen gemeinsamen Antrag zum Ausbau der heimischen Wasserkraft eingebracht. Gefordert wurden bessere Rahmenbedingungen seitens des Bundes und mehr Planungssicherheit für Investitionen. Zudem wollten sich die Länder gegen den vom Finanzministerium geplanten „Wasserzins“ – eine zusätzliche Besteuerung von Wasserkraftanlagen – aussprechen. Acht der neun Bundesländer unterstützten den Antrag, eine gemeinsame Positionierung scheiterte jedoch am Veto der burgenländischen Energiereferentin.

Widerstand aus Kärnten

„Dass ein gemeinsamer Beschluss nun ausgerechnet an einem Bundesland scheitert, in dem Wasserkraft ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt, ist für mich ideologisch motiviert und nicht nachvollziehbar. Energiepolitik darf nicht der Ideologie geopfert werden“, kritisiert Kärntens Landesrat Sebastian Schuschnig das Abstimmungsverhalten. Auch der Absage an den geplanten „Wasserzins“ von Finanzminister Marterbauer verweigerte das Burgenland die Zustimmung. Schuschnig warnt vor den Folgen: „Ein ‚Wasserzins‘ wäre ein herber Schlag für die heimische Wirtschaft und für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes. Das macht wichtige Investitionen in Kraftwerks- und Speicherprojekte unattraktiv.“ Er sieht gravierende Auswirkungen auf alpine Regionen: „Zusätzliche Belastungen sind angesichts der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation indiskutabel. Die geplante Wasserkraft-Steuer ist völlig unverhältnismäßig und würde insbesondere Kärnten und alpine Bundesländer treffen. Gegen diese ungerechten Pläne wird es Widerstand aus Kärnten geben.“

Ausbau der Wasserkraft voranzutreiben als Ziel

Ziel des Antrags war zudem, den Bund aufzufordern, die Wasserkraft im geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) gleichwertig zu behandeln, indem Projekten ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt wird. Schuschnig betont: „Unser gemeinsames Ziel muss sein, den Ausbau der Wasserkraft konsequent voranzutreiben. Dieses klare Bekenntnis erwarten wir auch von der Bundesregierung. Das fordern wir aus Kärnten weiterhin ein. Daran ändern auch Querschüsse aus dem Burgenland nichts.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 17:28 Uhr aktualisiert