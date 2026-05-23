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/ ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
Dank des schnellen Eingreifens der Löschgruppe konnte das Feuer rasch eingedämmt werden.
Kärnten
23/05/2026
Fahrzeugbrand

Flammen am Hotel-Parkdeck: Fahrzeug brannte auf der Katschberghöhe

Die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg wurde zu einem Pkw-Brand auf einem Hotel-Parkdeck alarmiert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg um 12:33 Uhr per Sirenenalarm zu einem Pkw-Brand auf die Katschberghöhe gerufen. Laut Einsatzmeldung stand bei einem Hotel am Katschberg ein Fahrzeug auf einem Parkdeck in Brand.

Brand in Motorraum

„Beim Eintreffen war der Brand bereits durch die Löschgruppe Katschberg eingedämmt worden. Gemeinsam wurden Nachlöscharbeiten sowie Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, um mögliche Gefahren auszuschließen“, erklären die Einsatzkräfte. Im Einsatz standen die Fahrzeuge KLFA Rennweg, RLFA 2000, KRFW Rennweg und TLFA 1000 Katschberg.

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