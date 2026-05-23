Angebliche Investitionstipps: Kärntner um mehrere 100.000 Euro betrogen

Ein 51-jähriger Kärntner fiel auf eine Betrugsmasche herein. Er verlor über Messenger-Gruppen mehrere 100.000 Euro.

Im März diesen Jahres kontaktierten bislang unbekannte Täter einen 51-jährigen Kärntner über eine Social-Media-Plattform. Sie verleiteten ihn dazu, Messenger-Gruppen beizutreten, in denen vermeintliche Investitionstipps geteilt wurden.

Polizei ermittelt

In der Folge nutzte das Opfer eine spezielle App sowie eine Website und überwies in mehreren Tranchen einen Gesamtbetrag von mehreren 100.000 Euro. Um den Mann zu den Zahlungen zu bewegen und das System glaubwürdig erscheinen zu lassen, wurden zwischenzeitlich sogar Auszahlungen auf sein Konto vorgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 18:37 Uhr aktualisiert