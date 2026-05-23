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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Nach dem Frontalaufprall auf der B82 musste der Motorradlenker ins Spital gebracht werden.
Völkermarkt
23/05/2026
Polizeimeldung

Schwerer Unfall in Völkermarkt: Drogenlenker (33) übersah Motorradfahrer

Bei einem Unfall auf der B82 in Völkermarkt prallte ein Motorrad frontal gegen einen Kastenwagen. Der Biker kam verletzt ins UKH. Der Autofahrer stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Bei einem Verkehrsunfall auf der B82 im Gemeindegebiet von Völkermarkt wurde am Samstagnachmittag ein 29-jähriger Motorradfahrer verletzt. Gegen 15 Uhr wollte ein entgegenkommender, 33-jähriger Kastenwagen-Lenker nach links abbiegen und übersah den herannahenden Biker, woraufhin dieser frontal in die rechte Fahrzeugseite prallte.

Suchtgiftbeeinträchtigung und kein Führerschein

Der Motorradlenker aus dem Bezirk St. Veit erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Autofahrer gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Bei der polizeilichen Überprüfung verlief ein Alkotest zwar negativ, eine klinische Untersuchung bestätigte jedoch eine Suchtgiftbeeinträchtigung. Da der 33-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, wird er angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert
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