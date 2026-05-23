Wassermangel in Unterkärnten: Strenge Regeln für private Pools

Rationierung versus Handelsware: In Unterkärnten bleibt das Befüllen von Pools genehmigungspflichtig, um Engpässe bei der Trinkwasserversorgung in den kommenden Hitzetagen zu verhindern.

Während viele Gemeinden strikte Regeln und Anmeldepflichten für die Poolbefüllung vorschreiben, geht ein Ort einen völlig neuen Weg und verkauft Thermalwasser.

Während viele Gemeinden strikte Regeln und Anmeldepflichten für die Poolbefüllung vorschreiben, geht ein Ort einen völlig neuen Weg und verkauft Thermalwasser.

Angesichts anhaltend niedriger Wasserstände und bevorstehender heißer Tage bleibt der sparsame Umgang mit Trinkwasser in vielen Kärntner Gemeinden ein dringliches Thema. Um Engpässe in der Versorgungssicherheit zu vermeiden, ist die Befüllung privater Swimmingpools vielerorts weiterhin an strenge Auflagen und eine vorherige Abstimmung mit den lokalen Behörden gebunden.

Leitungsnetz stabil halten

Die Marktgemeinde Griffen erließ eine umfassende Verordnung, die unter anderem das Bewässern von Rasenflächen, das Waschen von Fahrzeugen sowie das unkoordinierte Befüllen von Schwimmbecken untersagte. Poolbefüllungen sind in Griffen wieder möglich, müssen jedoch zwingend angemeldet werden. Jeder Poolbesitzer hat bei der Marktgemeinde Griffen im Büro für Wasserangelegenheiten bei Daniel Gerold unter der Telefonnummer 04233 2247-31 mitzuteilen, wann er seinen Swimmingpool füllen will. Um das Leitungsnetz stabil zu halten, wird pro Woche nur eine begrenzte Anzahl an Swimmingpool-Befüllungen freigegeben, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Auch in Reichenfels, wo die jüngsten Regenfälle ebenfalls verhältnismäßig gering ausfielen, hält man an den Sparmaßnahmen fest. Um Engpässe in der Wasserversorgung zu vermeiden, sind Poolfüllungen auch hier nur nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde möglich.

2,99 Euro pro m³

Einen völlig gegensätzlichen Ansatz verfolgt man hingegen in Bad Bleiberg. Während andere Orte das kostbare Nass rationieren, wird dort das vorhandene Thermalwasser verkauft. „Privatpersonen haben die Möglichkeit, das Thermalwasser um 2,99 Euro pro m³ zu erwerben und damit den eigenen Pool zu befüllen. Die Abholung beziehungsweise Lieferung des Thermalwassers ist eigenständig zu organisieren“, erklärt Bürgermeister Christian Hecher. Diese unkonventionelle Methode entlastet das reguläre Trinkwassernetz und bietet Poolbesitzern eine alternative Versorgungsmöglichkeit während der Trockenperiode.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 20:25 Uhr aktualisiert