Urteil wegen Zuhälterei in Kärnten: Luxusleben auf Kosten von drei Frauen

Ein 45-Jähriger wurde in Klagenfurt wegen Zuhälterei zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er beutete über zehn Jahre drei Frauen im Bezirk Villach-Land finanziell aus.

Wegen Zuhälterei und grenzüberschreitenden Prostitutionshandels wurde am Landesgericht Klagenfurt ein 45-jähriger rumänischer Staatsbürger zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, wovon er acht Monate unbedingt ableisten muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Druck und Nötigung offengelegt

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Mann über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren insgesamt drei Frauen manipuliert und finanziell ausgenutzt. Die Opfer arbeiteten in einer Einrichtung im Bezirk Villach-Land in der Sexarbeit und waren gezwungen, sämtliche Verdienste an den Beschuldigten abzutreten. Richter Gernot Kugi stützte den Schuldspruch auf die Schilderungen der Frauen, welche ein System aus Druck und Nötigung offenlegten. Mildernd rechnete das Gericht an, dass die Betroffenen bereits vorab in dieser Branche tätig gewesen waren. Der Angeklagte gab vor Gericht an, die Frauen hätten unregelmäßig gearbeitet und nannte beispielhaft Tageseinnahmen von etwa 100 Euro. Demgegenüber stehen jedoch die Ermittlungsergebnisse über ein erhebliches Vermögen: Der Mann besitzt 13 Bankkonten sowie mehrere Häuser, Appartements und Grundstücke in Österreich und Rumänien – und das, ohne jemals einen eigenen Arbeitslohn bezogen oder Sozialversicherungsbeiträge in Österreich gezahlt zu haben.

Freiheitsstrafe und Rückzahlung

Neben der Freiheitsstrafe muss der Verurteilte nun 640.000 Euro Schadenersatz an die geschädigten Frauen leisten. Derselbe Betrag wurde zudem als Vermögensverfall an den österreichischen Staat angeordnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 21:04 Uhr aktualisiert