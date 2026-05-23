Weniger Kopfweh wegen Bürokratie: Über 30 Verfahren in Kärnten beschleunigt

Die Wirtschaftsombudsstelle (WOSt) des Landes Kärnten zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2025. Als österreichweit einzigartige Koordinationsstelle fungiert sie als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft, um unternehmensbezogene Behördenverfahren zu beschleunigen und bürokratische Hürden abzubauen. „Unser Ziel sind rasche, nachvollziehbare und praxisnahe Behördenverfahren. Denn das ist die wichtige Unterstützung für unsere Unternehmen. Die Wirtschaftsombudsstelle ist dabei ein wichtiger Brückenbauer zwischen Betrieben und Verwaltung“, betont Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig, der den aktuellen Tätigkeitsbericht in der Regierung vorgelegt hat.

Verständnis für die Betriebe

Im vergangenen Jahr wendeten sich über 30 Unternehmen mit konkreten Anliegen zu behördlichen Verfahren an die WOSt. Die häufigsten Themen betrafen Betriebsanlagengenehmigungen, Widmungsverfahren und die Bauordnung. Zudem wurde mit rund 40 Betrieben an Deregulierungsmaßnahmen gearbeitet. Seit der Gründung im Jahr 2019 wurden bereits mehrere hundert Fälle betreut. „Das zeigt, dass der WOSt vonseiten der Wirtschaft großes Vertrauen entgegengebracht wird. Gleichzeitig ist es ein Anstoß für uns als Politik, darauf zu achten, dass es auch auf Verwaltungsseite ein noch besseres Verständnis für die Situation der Betriebe braucht“, ergänzt Schuschnig. Neben der direkten Fallbearbeitung bildete die Entbürokratisierung einen Schwerpunkt im Jahr 2025. Gemeinsam mit Sozialpartnern, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Landesverwaltung wurden Vorschläge zur Vereinfachung von Verfahren und Gesetzen erarbeitet. Zur Effizienzsteigerung absolvierten zudem 22 Personen die Ausbildung zum zertifizierten Betriebsanlagenberater.

Fachliche Expertise aktiv einbringen

Die WOSt brachte ihre Expertise im abgelaufenen Jahr auch in vier Beiratssitzungen sowie als Auskunftsperson in Landtagsausschüssen ein. Zudem fanden Austauschtreffen in allen Bezirkshauptmannschaften statt, um Optimierungspotenziale direkt mit den Behörden zu erörtern. „Die Wirtschaftsombudsstelle hat sich als zentrale Serviceeinrichtung und Anlaufstelle für unsere Unternehmen etabliert. Gleichzeitig bringt sie auch ihre fachliche Expertise aktiv ein und hat sich zu einem wertvollen Akteur in Reform- und Gestaltungsprozessen entwickelt“, erklärt Schuschnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 21:34 Uhr aktualisiert