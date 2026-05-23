Drama am Großglockner: Wiener Skitourengeher (27) von Lawine erfasst

Zwei Wiener wurden am Großglockner von einem Schneebrett verschüttet. Sie befreiten sich selbst und lösten einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus.

Am Samstag gegen 9 Uhr starteten zwei 27-jährige Männer aus Wien von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in Heiligenblut am Großglockner zu einer Skitour mit dem Ziel, im Glockner-Biwak am Glocknerkees auf einer Seehöhe von 3.205 Metern zu übernachten. Die beiden Skitourengeher querten zunächst die Pasterze über den Hofmannsweg und stiegen über das Glocknerkees in Richtung des Biwaks auf. Gegen 15:10 Uhr löste sich rund 300 Meter unterhalb des Ziels ein Schneebrett, welches beide Männer teilweise verschüttete.

Lawineneinsatz sofort eingeleitet

„Beide konnten sich rasch selbstständig aus den Schneemassen befreien. Unmittelbar danach setzten sie einen Notruf ab. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zwei weitere Skitourengeher, die die beiden zuvor überholt hatten, ebenfalls von der Lawine erfasst worden waren, wurde ein planmäßiger Lawineneinsatz eingeleitet“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten. Die beiden Wiener wurden vom Notarzthubschrauber „Alpin Heli 6“ mittels Tau geborgen und zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe verbracht. Einer der Männer klagte über leichte Schmerzen, gab jedoch an, sich selbstständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus zu begeben. Im Rahmen einer Nachsuche durch zwei Bergretter mittels LVS-Geräten sowie mehrerer Überflüge des Polizeihubschraubers Libelle Lima konnten keine Hinweise auf weitere verschüttete Personen gefunden werden.

Dutzende Einsatzkräfte beteiligt

An dem Rettungseinsatz waren insgesamt 28 Einsatzkräfte der Bergrettung Heiligenblut am Großglockner, Winklern und Fragant, die Notarzthubschrauber Alpin Heli 6 und ÖAMTC C7, der Polizeihubschrauber Libelle Lima der Flugeinsatzstelle Klagenfurt, Mitarbeiter der GROHAG sowie vier Einsatzkräfte der AEG Spittal an der Drau beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 21:52 Uhr aktualisiert