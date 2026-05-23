Im steilen Gelände: Junge Wanderinnen mit Hubschrauber geborgen

Nach dem Abstieg von der Leonhardhütte (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) geraten zwei junge Frauen in steiles und unwegsames Gelände. Eine der beiden muss einen Notruf abesetzen.

Zwei 20-jährige Freundinnen aus Oberösterreich unternahmen am Samstag, den 23.05.2026 eine Wanderung von der Leonhardhütte aus mit Tourenziel Faschaunereck (Gemeinde Malta, Bezirk Spittal/Drau). Nach Erreichen des Gipfels stiegen die beiden Wanderinnen Richtung Tal ab.

Gelangten in steiles und wegloses Gelände

Die beiden Frauen gelangten jedoch in steiles und wegloses Gelände. Aufgrund der Ausgesetztheit des Geländes konnte eine der Frauen nicht mehr weiter. Ihre Freundin musste mangels Netzabdeckung ein Stück weiter talwärts absteigen und setze gegen 17 Uhr einen Notruf ab.

Freundinnen konnten zuerst nicht lokalisiert werden

Durch die alarmierten Mitglieder der Bergrettung Lieser Maltatal sowie eines AEG-Beamten konnten vorerst die genaue Position der Wanderinnen nicht eruiert werden worauf die Libelle FLIR zu Lokalisation angefordert wurde. Nach kurzer Suche konnte die Melderin im Bereich der Perschitz Alm durch die Crew des FLIR-Hubschraubers lokalisiert werden. Ein Beamter der AEG Spittal/Drau wurde abgesetzt, welcher die die zweite Frau nach terrestrischer Suche im absturzgefährdeten Gelände auffinden uns sichern konnte. In weiterer Folge wurde diese via Tau vom Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ geborgen. Im Einsatz standen ebenfalls 3 Einsatzkräfte der Bergrettung Lieser/ Maltatal sowie ein Bergrettungsarzt.