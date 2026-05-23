Sommerliches Pfingstwetter in Kärnten: Bis zu 30 Grad am Sonntag

In der Früh hat es zwischen 8 und 11 Grad, am Nachmittag zwischen 26 und 30 Grad.

In der Früh hat es zwischen 8 und 11 Grad, am Nachmittag zwischen 26 und 30 Grad.

Einem freundlichen und ausgesprochen warmen Tag steht im Süden Österreichs nichts im Wege. Bereits in den ersten Tagesstunden des Pfingstsonntags präsentiert sich der Himmel über Kärnten strahlend blau.

Quellwolken sind möglich

Erst in den Nachmittagsstunden bilden sich abseits der Täler – vor allem im Bereich der Bergspitzen – ein paar Quellwolken, das Risiko für Schauer oder Gewitter bleibt jedoch gering. Auch der Wind lässt merklich nach: „Der Wind weht meist nur noch mäßig aus Nord bis Ost“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.