Gefährliche Verfolgungsjagd: Kärntner raste mit über 130 km/h durchs Ortsgebiet

Ein 40-jähriger Autofahrer ist Freitagabend im Bezirk Wolfsberg mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern aufgefallen. Die Polizei stoppte den Mann, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Im Ortsgebiet erreichte der Pkw laut den Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 134 km/h.

Im Ortsgebiet erreichte der Pkw laut den Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 134 km/h.

Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg hat sich Freitagabend in St. Andrä (Kärnten) eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann war auf der B70 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und geriet dabei laut Polizei teilweise auf die Gegenfahrbahn.

Über 130 km/h im Ortsgebiet

Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Nachfahrt auf. Im Ortsgebiet erreichte der Pkw laut den Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 134 km/h. Zusätzlich soll der Lenker vor einem Kreisverkehr noch ein riskantes Überholmanöver durchgeführt haben, bei dem eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte.

Führerschein abgenommen

Der Fahrer konnte schließlich in Framrach angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch sein digital erfasster, noch in Produktion befindlicher Führerschein wurde entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 40-Jährige wird angezeigt.