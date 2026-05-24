Sonntagskommentar: Die Musterschüler

Jeder von uns kennt sie, die Musterschüler. In jeder Schulklasse gab und gibt es sie, jene Mädchen und Buben, die vor allem dadurch auffallen, dass sie kaum auffallen und gutes Benehmen Standard ist.

Die Kärntner Politik hat auch zwei solcher Musterschüler. Die Vorgeschichte ist allseits bekannt. In der SPÖ gab es einen ganz massiven Umbruch. Nach 13 Jahren Landeshauptmann Peter Kaiser wurde der Wechsel zu Daniel Fellner vollzogen. Weitere personelle Änderungen gab es überdies: Luca Burgstaller statt Herwig Seiser als Klubobmann, Marika Lagger-Pöllinger in der Landesregierung. Zuvor schon Peter Reichmann statt Sara Schaar in ebendieser Regierung. Man könnte auch sagen: Es ging bei den Roten personell drunter und drüber.

In Kärnten lief das anders

Nun kennt die Politik solche Situationen zur Genüge und zumeist wird sie von den Mitbewerbern ziemlich schamlos ausgenützt. In Kärnten lief das anders: SPÖ und ÖVP haben ihre Koalition ohne große Brösel fortgesetzt. Eigentlich sogar ohne jedem Brösel. Denn die Schwarzen um Landesvize Martin Gruber ließen sich zu keiner koalitionären Palastrevolution verleiten. Auch die Opposition um FPÖ und Team Kärnten war, abgesehen von einem zahnlosen Neuwahlantrag der Blauen, sehr schaumgebremst. Nach fast zwei Monaten in der neuen Zusammensetzung kann man sagen: Es läuft. Die beiden Koalitionsparteien arbeiten weitgehend friktionsfrei, die beiden Parteichefs Daniel Fellner und Martin Gruber geben die Musterschüler und können miteinander. Das liegt vielleicht auch am Alter.

Jüngstes Koalitionsduo

Fellner und Gruber sind das jüngste Koalitionsduo, das Österreich in den Bundesländern zu bieten hat. Fellner ist 49, Gruber gar nur 43 Jahre alt. Das ist ein ziemlicher Sprung zu den beiden Oppositionschefs Erwin Angerer (61) und Gerhard Köfer (65). Da liegt fast eine ganze Generation dazwischen. Nun ist es freilich nicht so, dass Fellner und Gruber keine Herausforderungen zu bewältigen hätten. Wie bei allen Musterschülern gibt es versteckte Baustellen. Die horrende Landesverschuldung Kärntens von fünf Milliarden ist so eine, der Flughafen ist eine weitere, die demografische Entwicklung langfristig sogar das größte Sorgenkind. Unsere zwei Musterschüler werden sich dieser Baustellen ziemlich energisch annehmen müssen. Nur mit brav sein werden diese Probleme nicht gelöst werden können. Bis dahin – und die nächste Wahl ist nicht weit – darf sich Kärnten jedenfalls einer funktionierenden Regierungskoalition rühmen. Und das ist in Zeiten wie diesen auch schon eine ziemlich gute Meldung.

Inside Kärnten – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 09:43 Uhr aktualisiert